Juventus-Inter femminile finisce in goleada: 5-0 per le bianconere

Già campione d'Italia, la Juventus Women strapazza l'Inter grazie a un primo tempo dominato: reti di Gama, Girelli, Caruso, Hyyrynen e Staskova.

Un divario netto, enorme, esagerato. Diversamente dal rapporto di forza delle due squadre maschili, attualmente quello tra le rappresentanti femminili di Juventus e Inter è completamente squilibrato. E basta dare uno sguardo al punteggio del confronto di oggi per capirlo: 5-0.

Tutto, in pratica, si decide nel primo tempo. Anzi: nella primissima parte della prima frazione. Dopo 4 minuti, il risultato è già di 2-0 a favore della Juventus Women. Dopo 18, le distanze tra le bianconere di Rita Guarino e le nerazzurre di Attilio Sorbi è addirittura raddoppiato: 4-0.

Apre Sara Gama dopo 3 minuti, raddoppia la solita Girelli - capocannoniere del torneo - dopo qualche secondo. E poi Caruso all'11', e poi ancora Hyyrynen al 18'. Mentre il 5-0 finale arriva nella ripresa ed è opera di Staskova. Una tempesta di reti, una partita senza discussioni. Un trionfo per la Juventus Women, un'umiliazione per l'Inter.

In classifca, a dire il vero, cambia abbastanza poco. Se non nulla. La Juventus Women era già campione d'Italia per la quarta volta consecutiva (prima del calcio d'inizio la Guarino è stata premiata dal presidente Andrea Agnelli), mentre l'Inter rimane posizionata a metà classifica, ottava con 25 punti. Ben 39 in meno rispetto alla capolista.

Il 5-0 a favore della Juventus Women, come detto, certifica in ogni caso la distanza enorme che in questo momento intercorre tra la formazione di Guarino e il resto delle contendenti della Serie A femminile. Compresa proprio l'Inter, già superata per 3-0 in casa a metà gennaio.