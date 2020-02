Juventus, Inter e Lazio: cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Juventus, Inter e Lazio si giocano lo Scudetto punto a punto: ecco cosa succede in caso di arrivo alla pari tra due o tre squadre.

Dopo anni di dominio bianconero lo Scudetto stavolta sarà una corsa punto su punto tra la solita , l' di Antonio Conte e la rivelazione . Ma cosa succederebbe se due di queste squadre chiudessero alla pari? E se le squadre a pari punti fossero addirittura tre?

COSA SUCCEDE CON DUE SQUADRE A PARI PUNTI

1) punti negli scontri diretti

2) differenza reti negli scontri diretti (i goal in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità)

3) differenza reti generale

4) maggior numero di reti segnate in generale

5) sorteggio

Nel caso in cui due squadre chiudessero a pari punti decisivi per l'assegnazione dello Scudetto sarebbero gli scontri diretti: in questo momento quindi tra Juventus ed Inter a spuntarla sarebbero i bianconeri, mentre la Lazio vincerebbe il tricolore in caso di arrivo a pari punti con la Juventus e l'Inter se chiudesse al primo posto insieme alla Lazio. Il tutto, ovviamente, in attesa delle gare di ritorno.

Qualora il bilancio negli scontri diretti dovesse risultare pari, il secondo criterio che verrà utilizzato sarà quello della differenza reti. In caso di arrivo a pari punti di due squadre si farà fede alla differenza reti generale in campionato.

Se la parità dovesse persistere, allora verrà considerato l'ultimo criterio prima del sorteggio: il numero dei goal segnati in campionato. In questo caso avrebbe la meglio la squadra che ha realizzato più reti al termine della stagione.

COSA SUCCEDE CON TRE SQUADRE A PARI PUNTI

Nel caso in cui Juventus, Inter e Lazio arrivassero tutte e tre a pari punti il primo criterio da considerare sarebbero invece i punti realizzati esclusivamente negli scontri diretti. In caso di ulteriore parità conterà la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza reti generale in campionato e infine il numero di goal segnati in campionato.