Juventus-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Inter

Juventus-Inter Data: 3-04-2022

3-04-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie A riparte alla grande col Derby d'Italia tra Juventus e Inter, ovvero una delle gare più attese della stagione. Gara che peraltro potrebbe dire davvero molto sul futuro di entrambe le squadre.

La Juventus infatti in caso di successo si porterebbe a +2 sui nerazzurri, che però devono ancora recuperare la partita contro il Bologna. L'Inter deve comunque assolutamente vincere se vuole sperare di restare in corsa per lo Scudetto e non perdere ulteriore terreno dal Milan.

Nelle ultime settimane la Juventus ha tenuto un ruolino decisamente superiore a quello dell'Inter con 13 punti su 15 raccolti nelle ultime cinque partite contro i 6 punti dei nerazzurri.

La gara d'andata, giocata a 'San Siro' lo scorso 24 ottore, è terminata sul risultato di 1-1 col vantaggio dell'Inter firmato da Dzeko e pareggio su rigore di Paulo Dybala nel finale.

L'ultima e finora unica vittoria nerazzurra allo 'Stadium' risale invece al 2012, quando la squadra allenata da Stramaccioni sconfisse quella di Antonio Conte per 1-3.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-INTER

Il derby d'Italia Juventus-Inter si gioca all'Allianz Stadium di Torino, domenica 3 aprile 2022. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV

La super sfida tra Juventus e Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per vederla è possibile scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio televisore ad una console (Xbox e PlayStation) su cui scaricare la app. Inoltre si può collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

JUVENTUS-INTER IN DIRETTA STREAMING

La diretta di Juventus-Inter è disponibile anche in streaming grazie a DAZN. Per vedere la partita in questo caso sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Grazie alla cronaca testuale di GOAL sarà possibile seguire l'andamento di Juventus-Inter collegandosi al nostro sito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter verrà raccontato, su DAZN, da Pierluigi Pardo con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Allegri ritrova Chiellini al centro della difesa, mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra De Sciglio e Alex Sandro. A centrocampo Locatelli e il rientrante Zakaria, Cuadrado e Rabiot sugli esterni. In attacco sicuro del posto Vlahovic, Morata favorito su Dybala per giocare accanto al serbo.

Simone Inzaghi avrà a disposizione Brozovic ma non ancora De Vrij, in difesa quindi dovrebbe giocare D'Ambrosio con Skriniar e Bastoni. Dumfries e Perisic presidieranno le fasce, in attacco confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.