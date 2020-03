Juventus-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida l'Inter nel Derby d'Italia, recupero del 26° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Derby d' fra la la di Maurizio Sarri e l' di Antonio Conte è il piatto forte dei recuperi della 26ª giornata del campionato di . In attesa di capire cosa decideranno i vertici del calcio italiano nel Consiglio straordinario della FIGC convocato per martedì, la gara dell'Allianz Stadium si disputerà regolarmente anche se a porte chiuse secondo le disposizioni governative per contenere la diffusione del Coronavirus nel territorio nazionale.

I piemontesi sono attualmente secondi in classifica con 60 punti, frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con una gara in meno rispetto alla capolista, che li precede con 2 lunghezze di vantaggio. Terzo posto invece per i milanesi, a quota 54 punti con un cammino di 16 successi, 6 pareggi e 2 k.o., e 2 gare in meno rispetto ai biancocelesti.

Negli 86 precedenti in Serie A disputati in casa dei bianconeri, si registra un predominio di questi ultimi con 59 vittorie, 16 pareggi e 11 successi nerazzurri. L'ultimo successo dell'Inter a contro la Juventus è datato 3 novembre 2012, quando la squadra guidata da Stramaccioni conquistò i 3 punti contro i bianconeri di Alessio, imponendosi 3-1 in rimonta grazie ad una doppietta di Milito e ad una rete di Palacio, che vanificarono il sigillo iniziale di Vidal.

Quella è stata anche l'unica occasione in cui i nerazzurri hanno espugnato lo Stadium. Da allora ci sono stati 4 successi bianconeri e 2 pareggi, con le ultime 4 gare chiuse senza subire goal. La partita di andata al Meazza si era chiusa con un successo esterno per 2-1 della Vecchia Signora: qualora dovesse vincere anche la sfida di ritorno, Maurizio Sarri eguaglierebbe proprio l'attuale tecnico dell'Inter, l'unico negli ultimi 40 anni a fare il bis di vittorie in campionato nelle prime 2 sfide contro i rivali.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Juventus in Serie A con 21 reti: qualora andasse a segno anche contro l'Inter, stabilirebbe il nuovo primato della Serie A per presenze di fila con almeno un goal: si porterebbe infatti a 12, staccando Batistuta e Quagliarella con cui è attualmente appaiato a 11.

Nelle fila nerazzurre il top scorer è il belga Romelu Lukaku, autore finora di 17 goal, che detiene il primato di marcature esterne nei top 5 campionati europei (12). Il belga viene da una gara fuori casa senza goal, quella con la Lazio, e in questa stagione non è mai rimasto a secco per 2 gare di fila giocate lontano dal Meazza.

La Juventus è reduce da 3 vittorie e un k.o contro il nelle ultime 4 gare giocate nel torneo, l'Inter invece ha ottenuto un pareggio, 2 vittorie e un k.o. con la Lazio negli ultimi 4 match disputati. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Inter

Juventus-Inter Data: 8 marzo 2020

8 marzo 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-INTER

Juventus-Inter si disputerà la sera di domenica 8 marzo 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 174° Derby d'Italia fra le due squadre in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva il Derby d'Italia Juventus-Inter, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire il Derby D'Italia Juventus-Inter anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Sarri è orientato a confermare Cuadrado nel tridente d'attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo. Se così fosse, partirebbero dalla panchina Higuain e il gallese Ramsey. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Pjanic, con Bentancur mezzala destra e Matuidi favorito su Rabiot come mezzala sinistra. A disposizione anche Khedira, che dovrebbe partire però dalla panchina. In difesa De Ligt potrebbe vincere il ballottaggio con Chiellini e affiancare al centro Bonucci, mentre Danilo e Alex Sandro agiranno probabilmente da terzini. Fra i pali ci sarà il polacco Szczesny.

Conte ritrova fra i pali il portiere titolare Handanovic, nuovamente disponibile dopo il problema a un dito della mano che lo ha tenuto lontano dei campi per alcune settimane. Davanti al capitano, Bastoni potrebbe spuntarla sulla concorrenza di Godin e D'Ambrosio per completare la linea a tre difensiva con Skriniar e De Vrij. A centrocampo Brozovic sarà il playmaker, con Vecino (favorito su Eriksen) come mezzala destra e Barella mezzala sinistra. Candreva, visto anche l'infortunio di Moses, sarà l'esterno destro, con Young preferito a sinistra a Biraghi. Davanti l'esplosivo tandem composto da Lautaro Martínez e Lukaku.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martínez, R. Lukaku.