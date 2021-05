Juventus-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby d'Italia essenziale per la corsa Champions, Juventus contro Inter: tutto su formazioni, diretta tv e streaming.

JUVENTUS-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Inter

Juventus-Inter Data: 15 maggio 2021

15 maggio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite)

Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: Sky Go, NOW

L'Inter ha vinto lo Scudetto da due giornate, ma non è ancora sazia, basti vedere le vittorie contro Sampdoria e Roma. Contro la Juventus, nel Derby d'Italia, venderà ancora cara la pelle, considerando l'importanza della sfida per i padroni di casa.

La Juventus è infatti attualmente quinta in classifica e deve battere l'Inter nella gara più attesa di tutte per poter continuare a sperare nella qualificazione in Champions League. In caso contrario, potrebbe esserci la matematica qualificazione in Europa League già nel weekend.

In caso di vittoria dell'Inter contro la Juventus e di successi da parte di Atalanta, Milan e Napoli nei rispettivi incontri, la squadra bianconera sarebbe condannata a giocare la seconda competizione europea, senza poter lottare per la Champions nell'ultima giornata.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-INTER

Juventus contro Inter, gara del 37esimo turno di Serie A, si giocherà sabato 15 maggio 2021 alle ore 18. Appuntamento per la sfida più attesa della giornata allo Stadium di Torino, ancora una volta senza tifosi.

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. I canali di riferimento per seguire il Derby d'Italia saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e il numero 251 del satellite.

Si potrà seguire Juventus-Inter anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go , il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell'abbonamento. Basterà scaricare l'app sul proprio device e fare login. L'alternativa è quella di seguire il match attraverso il servizio streaming on demand NOW , acquistando il pacchetto "Sport".

Sarà possibile seguire il Derby d'Italia Juventus-Inter anche attraverso la nostra diretta testuale: Goal offrirà il racconto del big match minuto per minuto, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Pirlo opta nuovamente per Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti: Morata in panchina. Sulle fasce favoriti Chiesa e Cuadrado, mentre Kulusevski partirà dalla panchina al pari di Bonucci ed Arthur. Possibile sorpresa in difesa, con Demiral a dar battaglia a Chiellini per far coppia con de Ligt. Szczesny in porta, Danilo ed Alex Sandro terzini. In mezzo al campo Bentancur e Rabiot.

Conte con i titolari dopo il turnover delle ultime due gare: in dubbio Sanchez, ma dovrebbero comunque partire dal 1' Lukaku e Lautaro. Eriksen (in vantaggio su Sensi), Barella e Brozovic interni, con Hakimi e Perisic larghi. In porta Handanovic, difesa a tre con De Vrij, Skriniar e Bastoni. Out Kolarov, operato per un'ernia.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.