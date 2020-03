Juventus-Inter, ipotesi 9 marzo: mercoledì e giovedì le gare di Coppa Italia

Una giornata di campionato travagliata a causa dell'emergenza Coronavirus, ma le partite rinviate oggi potrebbero essere recuperate nel prossimo weekend, facendo così slittare il 27° turno al 13 maggio. La Coppa sarebbe in quel caso regolarmente giocata mercoledì e giovedì.

Una nuova soluzione che la Lega sta valutando: - sarebbe dunque spostata a lunedì 9 marzo con i recuperi delle altre quattro partite tra sabato 7 e domenica 8, per permettere il regolare svolgimento delle due semifinali di nel corso della prossima settimana.

Soltanto qualche ora fa i vertici del calcio italiano riflettevano invece sulla possibilità di giocare in settimana i cinque match rinviati, con conseguente slittamento della Coppa Italia. Una soluzione precedentemente avallata dal ministro dello Sport Spadafora ai microfoni di 'Domenica In':

"Un'ipotesi che la Lega di potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato".

Una posizione appoggiata anche dal , che ha già comunicato di essere favorevole al rinvio della semifinale contro l'Inter:

"Con l'Inter in Coppa Italia si deve giocare a porte aperte, anzi sarebbe meglio far giocare le semifinali a maggio e far giocare -Inter di campionato mercoledì prossimo".