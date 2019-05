Juventus, inibito il tifoso che mimava l'aereo di Superga: 5 anni senza stadio

Il tifoso che durante il derby di Torino ha mimato l'aereo di Superga, bandito per 5 anni dallo 'Stadium'. Gravina: "Atto Juve coraggioso e moderno".

Arriva la stangata per il tifoso della che durante il derby aveva mimato l'aereo di Superga come gesto offensivo nei confronti del Grande proprio alla vigilia del 70° anniversario della celebre tragedia.

La società bianconera ha deciso di utilizzare il pugno di ferro contro il proprio tifoso, ripreso dalle telecamere tra i tanti fischi degli altri presenti allo stadio: il 'daspo societario' ammonta a 5 anni senza poter accedere allo stadio.

Il tifoso inibito non potrà dunque assistere ai prossimi eventi della sua squadra, a partire dalla cerimonia di premiazione della Juventus per la vittoria dello Scudetto in occasione della partita contro l' del 19 maggio.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, all'ANSA ha commentato con soddisfazione l'iniziativa intrapresa dalla nei confronti dello pseudo-tifoso.