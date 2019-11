Juventus, infortunio per Matuidi: salta gli impegni con la Francia

Blaise Matuidi aveva dovuto lasciare il campo al 70' di Juventus-Milan e salterà le gare con la Francia. Si teme una frattura alle costole.

Niente da fare per Blaise Matuidi. Il centrocampista della è costretto a fermarsi dopo l'infortunio subito nel secondo tempo della gara contro il e non risponderà neppure alla chiamata della , saltando le decisive sfide contro Albania e Moldavia.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad annunciarlo è stato lo stesso Matuidi tramite un post social, senza però specificare l'entità del problema rimediato domenica sera quando è stato sostituito a venti minuti dalla fine dal connazionale Rabiot.

Je suis malheureusement forfait pour ce rassemblement, mais certain que l’ @equipedefrance ira chercher la qualif. Déjà hâte de revenir pour les prochaines échéances 🔵⚪🔴 ⚪⚫ #GiveItAll pic.twitter.com/bEiZDfLUCm — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) November 11, 2019

Il timore è che Matuidi abbia riportato una piccola frattura alle costole, come anticipato già ieri in conferenza da Maurizio Sarri. Per saperne di più bisognerà aspettare l'esito degli esami.

La Federazione francese intanto ha confermato che il giocatore della Juventus sarà indisponibile per le prossime due gare.

"Blaise Matuidi ha dovuto abbandonare il campo in -Milan a causa di un dolore alle costole. Il dottor Franck Le Gall ha incontrato lunedì mattina lo staff medico della Juve e il giocatore. Gli esami a cui si è sottoposto lunedì mattina a hanno confermato un infortunio che renderà impossibile la presenza di Matuidi sul terreno di gioco giovedì e domenica. Dopo aver parlato con Matuidi, Didier Deschamps ha deciso di lasciarlo a disposizione del club”.

Al suo posto è stato convocato Matteo Guendouzi, centrocampista dell' e già nel giro dell'Under 21 francese.