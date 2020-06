Juventus, infortunio Khedira: la sua stagione potrebbe già essere finita

La Juventus si riscopre alle prese con gli infortuni di Alex Sandro e Sami Khedira. Per il tedesco la stagione potrebbe già essere conclusa.

Somatizzare la delusione patita in finale di Coppa e ritrovare le giuste energie per un finale di stagione che deve ancora dire moltissimo. La è chiamata a rialzare la testa per affrontare al meglio un calendario estremamente compresso che la metterà di fronte a tante sfide ravvicinate, ma quella che tornerà presto in campo sarà una squadra chiamata anche a fare i conti con infortuni importanti.

In casa bianconera sono stati sottoposti ad esami Sami Khedira ed Alex Sandro ed i responsi sono stati tutt’altro che incoraggianti.

Il centrocampista tedesco è infatti alle prese con una lesione parziale del tendine del muscolo dell’adduttore della coscia destra che lo costringerà ad almeno un mese e mezzo di stop. Nei prossimi giorni, ulteriori accertamenti, diranno di più sui tempi di recupero, ma come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' c'è la possibilità che la sua stagione sia già finita.

L’esterno brasiliano ha invece riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale: ha già iniziato la fisioterapia, ma con ogni probabilità dovrà stare lontano dai campi da gioco per un mese.

Due stop importanti, nel momento certamente meno indicato. Khedira, che a dicembre è stato operato al ginocchio sinistro e che in stagione ha totalizzato appena 18 presenze complessive, è un elemento fondamentale per la mediana bianconera, tanto che Sarri puntava molto sul suo definitivo recupero. Anche l’infortunio di Alex Sandro però rappresenta un problema dal peso specifico importante: è infatti l’unico terzino sinistro di ruolo della rosa e adesso nella sua posizione dovrà adattare uno tra De Sciglio e Danilo.