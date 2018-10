Juventus, infortunio Emre Can: quando torna e tempi di recupero

Operato alla tiroide, Emre Can rimarrà fuori per circa cinque-sei settimane. Salterà di sicuro le sfide con Milan, Manchester United e Valencia.

Operato con successo per la rimozione di un nodulo alla tiroide, Emre Can inizierà subito il percorso riabilitativo che lo costringerà a stare lontano dai campi per un po'.

I tempi di recupero stimati vanno dalle cinque alle sei settimane, questo significa che Emre Can salterà almeno sei partite tra campionato e Champions.

Nello specifico, oltre al match col Cagliari in programma sabato prossimo, il tedesco non ci sarà sicuramente contro il Manchester United per il ritorno di Champions e nel big match col Milan del weekend successivo.

Po ci sarà la sosta per le nazionali e la Juventus tornerà in campo il prossimo 24 novembre contro la SPAL: Emre Can sarà ancora a disposizione, così come per la sfida di Champions contro il Valencia.

L'ex Liverpool potrebbe tornare a disposizione di Allegri per la trasferta sul campo della Fiorentina o più probabilmente per il Derby d'Italia con l'Inter, in programma il prossimo 7 dicembre allo Stadium.

Ecco, nel dettaglio, le partite che salterà Emre Can:

Cagliari-Juventus 3/11

Juventus-Manchester United 7/11

Milan-Juventus 11/11

Juventus-SPAL 24/11

Juventus-Valencia 27/11

Fiorentina-Juventus 1/12