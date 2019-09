Juventus, infortunio Douglas Costa: un mese di stop, salta l'Inter

La Juventus non vuole accelerare i tempi per il recupero di Douglas Costa: tra un mese il ritorno in campo, salterà la super sfida con l'Inter.

L'infortunio di Douglas Costa ha indotto la alla cautela più assoluta: il brasiliano si è fermato lo scorso 14 settembre durante il match pareggiato a Firenze contro la ma per il pieno recupero si procederà a piccoli passi.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il brasiliano risponde bene alle cure e i progressi sono significativi: l'intenzione, però, è quella di non forzare per evitare inutili rischi di ricadute che comprometterebbero inevitabilmente la stagione dell'ex .

Facile pensare che Douglas Costa possa tornare a disposizione di Maurizio Sarri tra un mese, al rientro dalla sosta per le nazionali: appuntamento il 19 ottobre per la sfida all'Allianz Stadium con il , per la quale potrebbe essere convocato.

Ciò significa che non potrà esserci il 6 ottobre a San Siro nel derby d' con l' che potrebbe valere una piccola fetta di Scudetto, seppur la stagione sia iniziata soltanto da poche settimane. Salterà anche l'incrocio di con il .

Sarri rischia di non poter contare nemmeno su Dybala e Ronaldo per la prossima gara a con la : l'argentino è uscito acciaccato dal 'Rigamonti' di , come dichiarato dallo stesso tecnico.