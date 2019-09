Juventus, infortunio Douglas Costa: out un mese, niente Atletico Madrid

Un mese di stop per Douglas Costa, infortunatosi a Firenze. Contro l'Atletico Madrid potrebbe essere sostituito da Juan Cuadrado.

incerottata dopo la trasferta di Firenze contro la che ha portato solo un punto, strappato a un ottimo avversario: si sono fatti male sia Douglas Costa che Miralem Pjanic e la situazione più grave è quella relativa al brasiliano, uscito dal campo per un problema fisico, nel dettaglio una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', questo tipo di infortunio costringerà il brasiliano a osservare un periodo di stop di un mese: niente prima gara dei gironi di sul campo dell' dunque. Per la sostituzione Sarri pensa a uno tra Bernardeschi e Cuadrado, con il colombiano possibile opzione a sorpresa qualora venga scelto.

Le condizioni di Douglas Costa saranno rivalutate tra due settimane ma pare altamente improbabile rivederlo all'opera prima della sosta per le nazionali di ottobre. Meglio non rischiare ricadute e prendersi tutto il tempo necessario per tornare a pieno regime.

A Madrid potrebbe mancare anche Pjanic, anch'egli uscito malconcio dal 'Franchi': se non dovesse farcela giocherebbe Bentancur. Higuain si è allenato normalmente ed è pronto a giocare insieme a Cristiano Ronaldo, con Dybala che spera di avere una chance dall'inizio.

Il futuro di Mandzukic sarà con ogni probabilità in : oltre all'Al-Gharafa si è mossa pura un'altra squadra di Doha, l'Al-Rayyan, decisa a convincerlo con un ricco contratto che dovrebbe spazzare via le ultime perplessità del croato legate a un trasferimento in un campionato non di certo di primo livello.

Nell'Atletico Madrid invece non dovrebbe esserci il grande ex Morata: Joao Felix in coppia con Diego Costa e Lemar alle loro spalle. Thomas Partey in mediana con Koke e Saul.