Juventus, infortunio Douglas Costa: è lesione alla coscia destra

La Juventus ha reso note le condizioni di Douglas Costa e Pjanic: lesione muscolare per il brasiliano, nulla di grave per il bosniaco.

E’ una che si ritrova a fare i conti con un’infermeria decisamente affollata quella che mercoledì farà suo debutto in questa edizione della sul campo dell’.

Già alle prese con gli infortuni di occorsi a Perin, Chiellini e De Sciglio, la compagine bianconera è uscita malconcia dalla trasferta di sabato scorso contro la e c’era grande attesa ne capire quale erano le condizioni di Miralem Pjanic e Douglas Costa, entrambi costretti a lasciare il terreno di gioco nel primo tempo della sfida con i gigliati.

Per quanto riguarda il centrocampista bosniaco, che già nel corso dei giorni precedenti aveva subito colpo, la situazione è meno grave di quanto si potesse inizialmente temere. A confermarlo è stata la stessa Juventus attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo”.

Diversa la situazione di Douglas Costa che, come prevedibile, sarà costretto ad uno stop di alcune settimane. Infortunatosi dopo appena 2’ della gara del Franchi, l’esterno brasiliano ha riportato un problema muscolare di più grave entità.

“Douglas Costa invece ha riportato una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni verranno effettuati nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero”.

In ottica Atletico Madrid quindi, Pjanic sembra recuperabile, per Douglas Costa serviranno invece ancora un paio di settimane per capire quanto tempo sarà costretto a restare ai box.