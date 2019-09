Juventus, infortunio Douglas Costa: Bernardeschi al suo posto non convince

Sarri ha deciso di inserire Bernardeschi al posto dell'infortunato Douglas Costa ma l'ex viola non ha inciso. E ora Dybala potrebbe trovare spazio.

Poteva essere la sua grande occasione, invece stavolta - rischia di trasformarsi in una pesante bocciatura per Federico Bernardeschi.

L'ex viola infatti è stato scelto da Sarri per sostituire Douglas Costa, costretto al cambio dopo pochi minuti a causa di un problema muscolare che peraltro rischia di tenerlo fuori qualche settimana.

Bernardeschi, schierato a destra nel tridente della Juventus, però non ha inciso. Anzi. Tanto che sui social il mondo bianconero ha iniziato a interrogarsi sulle reali qualità del giocatore.

D'altronde, a parte la super prestazione sfoderata nella scorsa stagione durante Juventus- , Bernardeschi fin qui alla Juventus non ha mai completamente dimostrato di valere i 40 milioni investiti su di lui dalla società un paio di estati fa.

Ecco perché adesso, in vista dei prossimi impegni, Sarri dovrà decidere se puntare ancora su Bernardeschi o adottare altre soluzioni per sostituire Douglas Costa. Una delle opzioni è rappresentata da Cuadrado che però, considerati anche i problemi fisici di De Sciglio e Danilo, sarà utile soprattutto come terzino.

La prima alternativa a Bernardeschi quindi potrebbe essere Paulo Dybala, anche se la Joya viene vista da Sarri più come punta centrale in alternativa a Higuain.

Il tutto ovviamente senza dimenticare Aaron Ramsey. Il gallese, ormai completamente recuperato fisicamente, già in amichevole era stato impiegato come esterno ma non è da escludere del tutto neppure il passaggio al 4-3-1-2 con l'ex dietro due punte.

Le opzioni insomma a Sarri non mancano. Bernardeschi, Cuadrado, Dybala o Ramsey: chi prenderà la maglia di Douglas Costa?