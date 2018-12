Juventus, infortunio Cuadrado: quando torna e tempi di recupero

La Juventus dovrà fare a meno per circa 3 mesi dell'esterno colombiano Juan Cuadrado, operato al menisco esterno del ginocchio sinistro.

L'infortunio al ginocchio patito dall'esterno della Juventus Juan Cuadrado contro lo Young Boys in occasione dell'ultimo turno di Champions League, fino a qualche giorno fa, sembrava non necessitare di intervento chirurgico, come confermato da un comunicato emesso dalla Vecchia Signora. Ed invece nella giornata di venerdì 28 dicembre l'esterno colombiano è andato sotto i ferri.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

QUANDO TORNA CUADRADO

Il giocatore bianconero è stato operato in via artroscopica per la presenza di una lesione al menisco esterno al ginocchio sinistro ed una contemporanea frattura alla cartilagine. Tornerà quindi in campo solamente nel 2019.

TEMPI DI RECUPERO CUADRADO

L'operazione, effettuata a Barcellona dal Dottor Cugat, è perfettamente riuscita. Il giocatore inizierà già sin dai primi di gennaio la rieducazione. Il rientro in campo, se tutto andrà come previsto, dovrebbe avvenire tra tre mesi, ossia ad inizio aprile 2019.

QUALI GARE SALTERÀ CUADRADO?

Cuadrado salterà sicuramente 10 partite di campionato, per la precisione quelle contro Chievo, Lazio, Parma, Sassuolo, Frosinone, Bologna, Napoli, Udinese, Genoa, Empoli. Potrebbe rientrare il 3 aprile in casa contro il Cagliari o al massimo il 7 aprile in occasione di Milan-juventus. Salterà sicuramente l'andata ed il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Potrebbe invece riuscire ad essere presente per gli eventuali quarti di finale di Champions League in programma il 9-10 aprile ed il 16-17 aprile.