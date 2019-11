Juventus, infortunio per Alex Sandro: lesione all'adduttore

Piove sul bagnato in casa Juventus: Alex Sandro alle prese con una lesione al muscolo adduttore della coscia destra rimediato in Brasile-Argentina.

Emergenza infortuni per la . Dopo i recenti stop targati Matuidi e Pjanic, è Alex Sandro a tenere in apprensione Madama. Il terzino verdeoro, in occasione dell'amichevole tra e , ha riportato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra.

In vista della sfida contro la , in programma martedì 19 novembre ad Abu Dhabi, il laterale della Vecchia Signora resterà in ritiro con il Brasile. In queste ore, dunque, il 28enne di Catanduva verrà visitato dallo staff medico della selezione guidata da Tite. Dopodiché, al rientrato alla Continassa, verrano accertati i tempi di recupero.

Maurizio Sarri, dunque, sarà chiamato ad affidare la corsia bassa mancina a uno tra Mattia De Sciglio e Danilo. Con il primo schierato recentemente nel derby della Mole proprio in questo ruolo. Insomma, malasorte al potere in casa dei campioni d' .