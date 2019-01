Juventus, infortuni a centrocampo: contusioni per Pjanic e Bentancur

La Juventus è rientrata a Torino dopo la trasferta in Arabia: infortuni per Pjanic e Bentancur, che hanno subito delle contusioni.

La Juventus è rientrata questa notte dopo la vittoria in Supercoppa a Doha e oggi ha goduto di un giorno di riposo. Non lo è stato per tutti, visto che sono tornati acciaccati dall'Arabia Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic.

I due centrocampisti, partiti entrambi titolari nella vittoria per 1-0 contro il Milan, sono usciti anzitempo dal campo: al 65' il bosniaco ha lasciato il posto a Emre Can, mentre Bentancur è uscito all'86'.

Per i due i problemi sono due contusioni, come comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale. L'ex Roma ha subito una contusione al polpaccio sinistro, mentre l'uruguagio classe 1997 alla coscia sinistra.

Entrambi saranno da valutare quindi nei prossimi giorni e potrebbero non essere a disposizione nel match contro il Chievo, che la Juventus affronterà lunedì sera.

Soltanto crampi invece per Douglas Costa, anche lui sostituito nel finale di gara.