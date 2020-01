Juventus, infortunato anche De Sciglio: elongazione all'adduttore sinistro

Mattia De Sciglio ancora vittima di problemi muscolari: il terzino della Juventus ha accusato l'elongazione del muscolo grande adduttore.

La batte la e stacca l' sigillando il primato in classifica, ma dal punto di vista degli infortuni il momento bianconero non è del tutto roseo. Dopo il pesante ko di Demiral l'infermeria bianconera deve fare i conti con l'ennesimo problema accusato da Mattia De Sciglio.

Questo il comunicato sull'ex terzino del , che si ferma ancora a causa di un infortunio muscolare:

"Mattia De Sciglio è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso la presenza di lesioni muscolari ma hanno evidenziato l’elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno".

Emergenza in difesa per Sarri, che deve già fare a meno di Chiellini da molto tempo: la Juventus non ha comunque intenzione di tornare sul mercato dei centrali dopo la rottura del crociato di Demiral. Lo stop di De Sciglio non sembra invece preoccupare lo staff medico, dal momento che sono state escluse lesioni muscolari.