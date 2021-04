Juventus in confusione: Rabiot con la maglia di Frabotta

Entrato in campo nel concitato finale di Juventus-Torino, il calciatore francese ha indossato per sbaglio la maglia del compagno di squadra.

Nel corso del 41' della seconda frazione di gioco tra Juventus e Torino , Andrea Pirlo ha gettato nella mischia Adrien Rabiot per il rush finale, rivelatosi vano ai bianconeri chiamati all'operazione rimonta contro la coriacea formazione granata ben disposta in campo dal tecnico Davide Nicola e capace di strappare un pareggio prezioso in ottica corsa salvezza.

La fretta, spesso e volentieri, gioca brutti scherzi. E infatti l'ex centrocampista PSG, al momento del suo ingresso in campo al posto di Alex Sandro, ha erroneamente indossato la maglia del compagno di squadra Gianluca Frabotta .

Immediata, ovviamente, la segnalazione dell'equivoco al quarto uomo e via con l'immediato cambio di casacca, prima del definitivo via libera alla sostituzione.

Un siparietto curioso, sicuramente marginale nel computo dell'ennesima prova incolore da parte della Vecchia Signora, ma che è sicuramente sintomatico di una situazione piuttosto frenetica e confusa dalle parti della Continassa.