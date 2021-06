Juventus in Champions, l'UEFA chiarisce: "Solo un documento amministrativo"

Dopo la lettera inviata a Juventus, Real e Barcellona ecco il chiarimento dell'UEFA a 'Sport': nessun legame col procedimento sulla Superlega.

Il pericolo non è (ancora) scampato per Juventus, Real Madrid e Barcellona. Nonostante la lettera dell'UEFA in cui si conferma la loro partecipazione alla prossima Champions League, infatti, una punizione per il caso Superlega resta possibile.

A chiarirlo è stata la stessa UEFA al quotidiano catalano 'Sport', specificando come il procedimento aperto qualche settimana fa resti sospeso ma non sia stato annullato.

Quello inviato alle tre società quindi sarebbe un semplice documento amministrativo per tutte le squadre "che si qualificano tramite il proprio campionato nazionale e ottengo la licenza per giocare nelle competizioni internazionali".

Il 9 giugno l'UEFA aveva annunciato la sospensione del procedimento contro Juventus, Real Madrid e Barcellona dopo il pronunciamento del Tribunale di Madrid.

La battaglia legale però a quanto pare non è ancora finita anche se l'esclusione dalla prossima Champions League a questo punto sembra improbabile.