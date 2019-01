Juventus in ansia: problema ai flessori, Mandzukic a rischio per la Supercoppa

La Juventus potrebbe fare a meno di uno dei suoi uomini fondamentali per la sfida contro il Milan: Mandzukic in dubbio.

Tra pochi giorni verrà assegnato il primo trofeo italiano stagionale. In Arabia Saudita, Juventus e Milan a confronto per sollevare al cielo di Jeddah la Supercoppa Italiana. Tutti i grandi giocatori bianconeri e rossoneri pronti, ma Allegri potrebbe fare a meno di Mario Mandzukic.

L'attaccante croato, che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo e la cessione di Higuain è tornato ad essere prima punta nel tridente della Juventus, ha infatti accusato un problema in allenamento. Dubbio Mandzukic.

"Questa mattina i bianconeri si sono dedicati a esercizi di tecnica e alla tattica da replicare allo stadio Dall'Ara. Durante la seduta Mario Mandzukic ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere valutata".

Juventus-Milan di Supercoppa Italiana si giocherà il prossimo mercoledì: una settimana potrebbe non essere sufficiente al recupero di Mandzukic, ma nonostante l'importanza della gara contro il Milan, Allegri non rischierà minimamente l'ex Bayern in caso di dubbio dell'ultima ora.

Del resto senza Mandzukic, Cristiano Ronaldo potrebbe giocare centrale, con Dybala e Douglas Costa sulle due fasce. Sulla carta nessun problema per la Juventus, che comunque ha fatto le sue fortune di questa stagione tenendo il lusitano largo e il croato al centro.

Nei prossimi giorni gli esami daranno un quadro più chiaro alla Juventus e ai suoi tifosi, speranzosi di vedere Mandzukic ancora una volta titolare. Del resto il bomber bianconero è stato l'uomo più decisivo nelle gare importanti, sia in campionato, sia in Europa. Una sua assenza sarebbe comunque una tegola, anche per una squadra come quella in mano a Madama.