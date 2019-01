Juventus in ansia per Mandzukic: lesione al flessore, rischia un mese di stop

La Juventus, a causa del problema al flessore sinistro, rischia di dover fare a meno di Mario Mandzukic per un mese.

Nella Juventus che stasera esordisce nel 2019 in Coppa Italia contro il Bologna non ci sarà Mario Mandzukic. L'attaccante croato, protagonista di questo inizio di stagione (21 presenze e 9 goal tra campionato e Champions League) soffre di una lesione al flessore sinistro.



Il tecnico bianconero Allegri, in conferenza stampa, scherzando si è trincerato dietro un 'no good' nel parlare delle condizioni dell'ex Bayern Monaco. La sensazione è che l'assenza sarà minimo di due settimane.

Mandzukic salterà sicuramente, oltre che il Bologna, la Supercoppa italiana contro il Milan ed anche il rientro in campionato del 21 gennaio contro il Chievo.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è possibile che lo stop di SuperMario possa prolungarsi fino ad un mese. Il tutto per non rischiare di non averlo al top in occasione del doppio confronto europeo contro l'Atletico Madrid di Simeone.

