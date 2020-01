Juventus immobile sul mercato: i nuovi acquisti saranno Chiellini e Khedira

La Juventus ha perso Demiral per infortunio e sta per cedere Emre Can ma non tornerà sul mercato. A febbraio rientrano Chiellini e Khedira.

Nessun colpo last minute per la che, con l'ormai certa cessione di Emre Can al , chiuderà un mercato iniziato col colpo Kulusevski ma che non ha mai visto la società bianconera tra i protagonisti.

Paratici d'altronde è stato chiaro: la rosa attualmente a disposizione di Sarri è sufficiente per competere su tre fronti da qui alla fine della stagione, il tutto nostante i gravi infortuni occorsi a Demiral e Chiellini senza dimenticare l'operazione al ginocchio di Khedira.

Proprio gli ultimi due però sono ormai prossimi al rientro in gruppo e dunque la Juventus ha deciso di non tornare sul mercato per acquistare i sostituti di Demiral o Emre Can.

Sarri, insomma, aspetta i due senatori che secondo quanto riporta 'Tuttosport' potrebbero tornare a disposizione del tecnico bianconero già entro febbraio, pronti a dare il loro contributo nel rush finale.

Lo stesso allenatore non ha peraltro nascorso come i rientri di Chiellini e Khedira sarebbero fondamentali anche a livello di spogliatoio, dove la lunga assenza del capitano inizia a farsi sentire.

"Giorgio ci risolverebbe problemi, oltre che materialmente soprattutto dal punto di vista della mentalità, nell’interpretazione mentale di certe partite, di certe situazioni. Ci innalzerebbe sicuramente il livello di aggressività perché a volte diamo la sensazione, al limite della nostra area, di passività".

Sarri però tiene in grande considerazione pure Khedira che, prima dei problemi al ginocchio che lo hanno costretto a fermarsi, veniva schierato regolarmente dal tecnico nell'undici titolare per la sua capacità di inserimento. Una qualità che gli altri centrocampisti della rosa finora hanno dimostrato di non possedere.