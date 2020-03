Juventus, il taglio degli stipendi salva il bilancio appesantito dagli stipendi

Il titolo a Piazza Affari ha segnato questa mattina un rialzo fino all’8,3%, dopo il decisivo accordo tra società e giocatori per gli stipendi.

La negli scorsi giorni ha comunicato come sapete l'accordo con i giocatori e con l'allenatore: risparmierà 90 milioni di euro di stipendi in questo bilancio. Una cifra enorme, che infatti salva e non poco la situazione economica della Vecchia Signora.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, l'ultima campagna acquisti estiva ha messo la Juventus in una situazione pesante dal punto di vista degli stipendi. La dinamica costi-ricavi, già sotto stress con l’arrivo di Ronaldo, è sballata in questa stagione con gli arrivi dei vari De Ligt, Rabiot, Ramsey.

Con la campagna acquisti estiva gli stipendi totali sono passati da 154,2 a 184,1 milioni e gli ammortamenti per i “cartellini” dei giocatori da 77,8 a 85,1 milioni. Da questi dati si capisce rapidamente che risparmiare 90 milioni di euro sul bilancio attuale rappresenta una manna dal cielo.

Altre squadre

Infatti oggi il titolo bianconero a Piazza Affari ha segnato un rialzo fino all’8,3%; anche se la Borsa non è stato certamente il primo motivo per cui la Juventus ha cercato e trovato questo accordo.