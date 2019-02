Juventus, il retroscena di Paratici: "O prendevamo Ronaldo o Icardi"

La Juventus, ormai da qualche mese, soprattutto dopo l'addio di Beppe Marotta, si è affidata totalmente a Fabio Paratici. Il dirigente bianconero è colui che decide il futuro della Vecchia Signora in ambito sportivo e, alla 'Gazzetta della Sport' ha voluto raccontare i retroscena dell'affare Cristiano Ronaldo, ma non solo.

La trattativa per Cristiano Ronaldo è nata e si è conclusa in pochi giorni. Ma anche lo stesso Paratici, all'inizio, non riusciva quasi a credere a quella eventualità.

Dopo quel primo approccio, Paratici ha incontrato nuovamente Mendes per chiudere l'affare Cancelo, con annessa conferma dell'interesse di Cristiano Ronaldo. A quel punto non restava che parlarne con il presidente Agnelli.

"Facciamo una riunione, era inizio giugno. Buffon andava via, avevamo vinto sette scudetti di fila, la Champions l’avevamo persa malamente: dovevamo fare qualcosa per motivare i giocatori. Ci vediamo con Andrea, con Pavel, e conveniamo che bisogna dare una scossa a tutto l’ambiente. Provo a dire che per far crescere tutto il club e dare uno shock positivo, un’idea l’avrei… 'È tutta da valutare, non mettetevi a ridere e non mi buttate fuori dall’ufficio. Ci sono due modi per motivare la squadra: uno non si può dire e l’altro è quello di comprare Cristiano Ronaldo'. Il primo era comprare Icardi e scatenare un casino incredibile... Ma, come è ovvio, non era questo il mio obiettivo reale".