Juventus, il PSG insiste per De Sciglio: Meunier possibile contropartita

Il PSG vuole tornare alla carica con la Juventus per Mattia De Sciglio, anche inserendo nella trattativa uno tra Meunier e Kurzawa.

Come successo già questa estate, anche a gennaio iltornerà alla carica per l'acquisto di. L'esterno difensivo dellaè stato infortunato in questi mesi, tornando a disposizione di Sarri proprio nell'ultima gara giocata contro il .

Tra Tuchel in panchina e Leonardo in dirigenza, evidentemente, si sprecano gli estimatori di De Sciglio all'ombra della Tour Eiffel. Così, stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', partirà il nuovo tentativo a gennaio. Ma sarà complicato, perché la Juventus e Sarri apprezzano la sua duttilità e, soprattutto, anche perché il reparto dei terzini della Vecchia Signora è già abbastanza corto così, allo stato attuale delle cose.

Ma il lo sa bene e, quindi, oltre ad un'offerta cash di circa 10 milioni di euro, è pronto anche ad inserire uno dei terzini della rosa di Tuchel nella trattativa. Il primo nome, sondato già in estate, è quello di Thomas Meunier, terzino destro belga che alla Juventus non dispiace affatto.

Leonardo sarebbe disposto ad inserire, al posto di Meunier, anche Layvin Kurzawa, che ormai non rappresenta più un giocatore chiave della squadra, a causa di qualche acciacco fisico di troppo e di un carattere a volte molto esuberante.

La Juventus al momento è orientata verso il "no", lasciando così com'è il reparto dei laterali di difesa. Anche perché De Sciglio, tra i vari Cuadrado, Danilo e Alex Sandro, è l'unico più difensivo, che consente a Sarri in certe partite di non sbilanciarsi troppo, almeno su una delle due fasce.