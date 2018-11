Juventus, il nuovo organigramma societario: l'area Sport a Paratici

La Juventus comunica la nuova organizzazione societaria dopo l'addio di Marotta, ora divisa in tre aree: più poteri a Fabio Paratici.

La Juventus riparte. Beppe Marotta è il passato. Fabio Paratici, invece, è tanto presente quanto futuro. Ed è proprio lui ad acquisire poteri maggiori all'interno della riorganizzazione in atto all'interno del club. Ufficialmente comunicata sul sito bianconero.

"Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna - si legge - ha esaminato la nuova organizzazione aziendale che, in continuità con la precedente, si articola in tre principali aree operative: Sport, affidata al Chief Football Officer Fabio Paratici, Revenue, affidata al Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, e Services, affidata al Chief Financial Officer Marco Re, che nell’esercizio delle loro funzioni, coordinati dal Presidente e dal Vice Presidente, riferiscono al Consiglio di Amministrazione".

"Inoltre - prosegue il comunicato - si rende noto che il nuovo Collegio Sindacale di Juventus Football Club S.p.A., nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 25 ottobre 2018, ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, TUF) e dal Codice di Autodisciplina (artt. 3.C.1 e 8.C.1) in capo a tutti i suoi componenti effettivi (Paolo Piccatti, Silvia Lirici e Nicoletta Paracchini). Gli esiti delle verifiche sono stati condivisi in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società".

La Juventus, dunque opta per il rinnovamento. Sopperendo in modo rapido all'uscita di scena targata Beppe Marotta, peraltro decisa dalla stessa società campione d'Italia. L'ex dirigente bianconero, come noto, nei prossimi giorni si accaserà all'Inter dove ricoprirà il ruolo di amministratore delegato area sport.

Per quanto riguarda Paratici, 46 anni, arrivato dalla Sampdoria assieme allo stesso Marotta nel 2010, si tratta di un passo in avanti. Un premio per le conquiste degli ultimi anni e per i colpi di mercato, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla decisiva partecipazione nell'affare che in estate ha portato Cristiano Ronaldo a Torino.

