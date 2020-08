Juventus, il bilancio di Chiellini: "Ci sono stagioni difficili, continuiamo a vincere"

La stagione della si chiude con l'esonero di Sarri e la nomina a sorpresa di Andrea Pirlo: un epilogo amaro dopo l'eliminazione dalla per mano del . Giorgio Chiellini ha tracciato un bilancio dell'ultimo anno, soffermandosi anche sulla pandemia che ha colpito l'intero pianeta e il mondo del calcio.

Intervenuto sul proprio profilo 'Instagram', il capitano bianconero invita tutti alla riflessione:

"Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso. Un senso a una catena di infortuni che non mi ha permesso di aiutare la squadra. Un senso ad una pandemia, alla solitudine, al dolore. Un senso ad una ripresa e alla paura. Un senso alla gioia per il nono scudetto consecutivo. Un senso alla delusione per l’eliminazione in Champions".

Il pensiero di Chiellini va a tutte le persone che hanno sofferto in questi mesi complicati, invitando poi l'intero ambiente a guardare avanti verso nuovi trofei:

"Un senso per i saluti, per chi va e per chi arriva. Ma forse un senso non c’è. Resta solo il mio pensiero per tutti coloro che hanno sofferto e soffrono, la mia voglia di ricominciare al meglio e la convinzione di voler continuare a vincere. Sempre. Fino alla fine".