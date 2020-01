Juventus, il Bayer Leverkusen piomba su Romero: trattativa in corso

Il Bayer Leverkusen nelle ultime ore è piombato su Cristian Romero, difensore di proprietà della Juventus ma in prestito al Genoa.

Un'idea delle ultime ore. Un'idea che, però, potrebbe diventare una vera e propria trattativa. Con il a premere sull'acceleratore per arrivare a Cristian Romero, 21enne difensore centrale argentino di proprietà della e attualmente in prestito al .

Una traccia di mercato da seguire fino all'ultimo, a maggior ragione considerando le disponibilità economiche del club tedesco. Che, tuttavia, prima di formulare un'offerta ufficiale alla Signora intende comprendere la fattibilità dell'operazione, non così semplice considerando come nel Belpaese il mercato chiuderà i battenti oggi alle 20.

Dunque, diplomazia al potere. La , dal canto suo, è in stretto contatto con il Genoa per valutare la bontà della potenziale proposta. Detto ciò, la sensazione è che il Grifone stia spingendo per la permanenza fino a giugno. Insomma, l'obiettivo salvezza passa anche dalla permanenza de "El Cuti".

Attimi frenetici, in attesa di prendere una decisione definitiva. La sensazione, e forse qualcosina in più, è che a Madama non dispiacerebbe ricavare denaro fresco. E, inoltre, per il centrale sudamericano non mancherebbe un contratto corpososo pluriennale. In definitiva, dentro o fuori: vietato tergiversare.