Juventus, il Bayer Leverkusen piomba su Romero: ma resta al Genoa

Il Bayer Leverkusen nelle ultime ore è piombato su Cristian Romero, ma il difensore di proprietà della Juventus rimarrà in prestito al Genoa.

Un'idea delle ultime ore. Un'idea che, però, rimarrà tale. Con il a sondare la pista che porta a Cristian Romero, 21enne difensore centrale argentino di proprietà della e attualmente in prestito al .

Una traccia di mercato bloccata dalle tempistiche, naugrafata in giornata considerando come nel Belpaese il mercato chiuda i battenti oggi alle 20. Insomma, poco margine di manovra per un pressing tardivo.

La , in stretto contatto con il Genoa, ha deciso di lasciare "El Cuti" alla corte di Davide Nicola, felice di poter fare affidamento sul suo perno difensivo in chiave salvezza.

Dopodiché, al termine della stagione, Madama valuterà attentamente il fronte. Pronta a valutare proposte intriganti, magari dello stesso Bayer Leverkusen qualora decidesse di tornare alla carica.