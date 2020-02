Juventus, l'idea di Sarri: Dybala 'falso nueve' contro il Verona

Maurizio Sarri potrebbe valutare una nuova soluzione per Paulo Dybala nella sua Juventus: contro il Verona la Joya può giocare 'falso nueve'.

Dopo il tris alla la riparte da complicato campo di un capace di fermare e in pochi giorni. Per l'occasione Maurizio Sarri sta valutando l'idea di una nuova disposizione tattica in attacco con un ruolo tutto nuovo per Paulo Dybala.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'allenatore toscano sta pensando alla Joya nel ruolo di 'falso nueve' al centro di un tridente completato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, che dunque partirebbero sempre larghi per tagliare poi verso il centro.

Dopo aver giocato da esterno e da trequartista puro, Dybala potrebbe sperimentare una nuova posizione: Sarri potrebbe disegnare sul talento bianconero i movimenti che Mertens faceva nel suo , andando a completare un trio di altissima qualità.

Altre squadre

Vanno poi verso le conferme Bentancur e Rabiot, in costante crescita dopo una prima parte si stagione in ombra. Pienamente ristabilito dopo l'ultimo acciacco anche Pjanic, che giocherà dal primo minuto regolarmente in cabina di regia.