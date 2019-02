Juventus, i convocati per l'Atlético: Douglas Costa e Khedira out

Douglas Costa non è stato convocato per la partita della Juventus contro l'Atlético Madrid, al pari di Khedira, rimasto a Torino per un'aritmia.

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita contro l'Atlético Madrid, con due assenti di lusso.

Non saranno della partita Sami Khedira e Douglas Costa, gli unici indisponibili oltre a Cuadrado, infortunato e comunque fuori dalla lista per la Champions League.

Douglas Costa, come comunicato dai bianconeri sul proprio sito ufficiale, prosegue il suo lavoro di recupero dall'ematoma al quadricipite e non è a disposizione per la sfida del Wanda Metropolitano.

Non sarà a disposizione nemmeno Sami Khedira, che dovrà essere sottoposto ad accertamenti per un'aritmia atriale, come diffuso dalla Juventus.

Prima convocazione in Champions League per Leonardo Spinazzola, che era rimasto fuori dalla lista per il girone d'andata, e per Martin Caceres, tornato in bianconero a gennaio.