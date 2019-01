Juventus, i convocati per l'Atalanta: c'è Caceres, Mandzukic no

Massimiliano Allegri convoca subito Martin Caceres per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta; ci sono anche Pjanic e Khedira.

Appuntamento importante per la Juventus in Coppa Italia, che mercoledì affronterà nei quarti di finale l'Atalanta, a Bergamo. Una sfida non semplice, che però Allegri potrà affrontare con alcuni giocatori recuperati.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Nella lista dei convocati bianconeri, infatti, compaiono nuovamente i nomi di Sami Khedira e Miralem Pjanic, oltre al nuovo arrivato Martin Caceres (alla terza avventura con la Juventus).

Ancora indisponibile, invece, Mario Mandzukic. Questo l'elenco completo dei convocati per la Vecchia Signora:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Cancelo, Rugani, Spinazzola

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur

ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Kean, Bernardeschi