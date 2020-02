Juventus, i convocati per il Brescia: out Ronaldo, torna Chiellini

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Brescia: out Cristiano Ronaldo, ritorna invece Chiellini.

Archiviata la sconfitta di , passando per il pareggio di Milano in Coppa , la riparte da un match casalingo: domani, alle 15, allo Stadium sbarcherà il . Da una parte una squadra, in forte crisi d'identità, chiamata a ripartire per macinare punti in vista dell'obiettivo scudetto. Dall'altra, alle prese con l'ennesimo cambio di allenatore, una formazione impegnata a centrare la difficile missione salvezza.

Grande novità per Maurizio Sarri che, alle prese con qualche problema d'infermeria, oltre ai lungodegenti Khedira e Demiral, dovrà fare a meno anche di Douglas Costa e Bernardeschi. Ma soprattutto di Cristiano Ronaldo: il portoghese non è stato convocato, per lui un turno di riposo. Aveva saltato anche la gara del Rigamonti dell'andata, vinta per 1-2 dai suoi compagni. CR7 andava a segno da 10 gare consecutive in : l'assenza interrompe la sua striscia (quasi) da record.

Si rivede invece Giorgio Chiellini, aggregato alla prima squadra per la prima volta dopo la lunga assenza a causa della rottura del crociato.

Sempre out Douglas Costa, a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra: viene valutato giorno per giorno. Ragionamenti ad ampio raggio: difficile che l'ex possa farcela per la trasferta di , più possibilista la strada che porta al derby d'Italia in programma il 1 marzo.

Vietato rischiare. Parola d'ordine per Bernardeschi, ai box per un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. Il recupero, per lui, procede bene, ma vista la fitta rete di impegni ravvicinati si procede con la massima cautela.

Aggregati due giocatori dell'Under 23: Wesley 'Gasolina' in difesa e Olivieri in attacco.