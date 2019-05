Juventus, i convocati di Allegri: Ronaldo non c'è, Chiellini recuperato

Non c'è Cristiano Ronaldo tra i convocati della Juventus per la sfida contro la Sampdoria: dentro invece Chiellini.

Ultima di campionato per la campione d' e spazio alle seconde linee: ultima gara per Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa ha anticipato le scelte di formazione in vista della sfida contro la .

Comunicata la lista dei convocati di Madama per la partita contro i blucerchiati di Giampaolo: spicca l'illustre assenza di Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo in questo finale di stagione in vista dei prossimi impegni con la nazionale portoghese.

Recuperato invece Giorgio Chiellini, che ha smaltito gli acciacchi fisici ma partirà con ogni probabilità dalla panchina. Davanti sarà Dybala a guidare l'attacco con il giovane talento Kean: presenti nell'elenco anche Pereira e Spinazzola.

Questo l'elenco bianconero:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero. Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Barzagli, Bonucci, Rugani, Spinazzola. Centrocampisti: Pjanic, Emre Can, Bentancur, Portanova, Pereira, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Dybala, Cuadrado, Kean.