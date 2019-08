Juventus, Higuain si riprende tutto: altra maglia da titolare e goal contro il Napoli

Dato per mesi vicino all’addio alla Juventus, Higuain non solo si sta guadagnando i gradi di titolare, ma ha anche segnato contro il Napoli.

Quella che ha vissuto Gonzalo Higuain è stata un’estate diversa dalle altre. Da sempre considerato un top player in tutte le squadre che ha giocato, negli ultimi mesi ha visto il suo nome accostato a moltissime società e, solo fino a pochi giorni fa, una sua permanenza alla sembrava praticamente impossibile.

Al Pipita sono bastati in realtà una manciata di minuti di campionato per riprendersi tutto con gli interessi. Schierato quasi a sorpresa dal 1’ al centro del tridente bianconero in occasione del match con il del primo turno, l’attaccante si è guadagnato una maglia da titolare anche contro il , a dimostrazione del fatto che in questa Juventus, nonostante le tante voci legate ad un suo addio, un peso specifico l’ha eccome.

Non solo Higuain si è guadagnato la fiducia di Sarri per la sfida che ha visto i bianconero contro a quella che è ritenuta la sua più grande rivale nella corsa che porta allo Scudetto, ma l’ha anche ripagata segnando il goal del 2-0.

Al 19’, il bomber argentino, servito in area da Matuidi, ha eluso il tentativo di intervento di Koulibaly con una splendida finta e poi ha trafitto Meret con una conclusione di esterno mandando il pallone sotto il sette. Una rete strepitosa che il Pipita, nonostante i suoi trascorsi al Napoli, ha esultato in maniera quasi liberatoria.

Higuain si conferma importante per la Juventus, ma anche letale per i partenopei. Nelle otto occasioni nelle quali ha sfidato gli avversario (tra campionato e Coppa ) ha segnato ben sei goal.