Juventus, Higuain recuperato: si è allenato in gruppo

Gonzalo Higuain è tornato ad allenarsi in gruppo: smaltito l'affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Ok per la trasferta di Roma.

Non destava particolari preoccupazioni l'infortunio occorso a Gonzalo Higuain, vittima di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra: ed in effetti il 'Pipita' è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo con i compagni della .

Nulla di grave e mirino puntato sulla trasferta dell'Olimpico contro la che mette in palio punti importanti per mantenere la vetta della classifica, occupata in coabitazione con l' in uno splendido duello.

Higuain sarà convocato da Maurizio Sarri che, con ogni probabilità, lo farà partire dalla panchina: possibile che entri a gara in corso come avvenuto contro il , battuto anche grazie ad una sua rete.

Contro i giallorossi spazio dunque alla coppia Dybala-Ronaldo con Ramsey che potrebbe essere confermato nel ruolo di trequartista. Con Higuain arma in più da sfruttare durante i novanta minuti per cercare di scardinare la difesa capitolina.