Juventus, Higuain può restare: il ballottaggio per la cessione è con Mandzukic

Gonzalo Higuain, a dispetto delle intenzioni iniziali, potrebbe restare alla Juve come prima punta alternativa a Lukaku (se dovesse arrivare davvero).

Gonzalo Higuain, zitto zitto e con tanto lavoro sul campo, sta a poco a poco tornando ad avere considerazione all'interno della . Ad oggi, con tutti i movimenti in attacco in cui è impegnata la Vecchia Signora, il Pipita la potrebbe spuntare e restare in rosa.

Il discorso è molto chiaro e lineare. Se ci fossero state offerte adeguate e Higuain fosse stato più aperto al trasferimento, l'argentino sarebbe già lontano dalla Continassa. Ma con la situazione attuale in atto, con la cessione di Kean all' e con Dybala inserito nella trattativa per Lukaku, c'è bisogno di un giocatore che dovrà alternarsi con la nuova prima punta (che sia Lukaku o Icardi).

E ci sono due giocatori attualmente alla Juventus candidati a questo ruolo: Higuain e Mandzukic. Al momento, soprattutto per mancanza di offerte, sembra impossibile che possano partire entrambi. Il croato, rispetto all'argentino, sembra comunque avere più mercato.

Anche perché l'unica squadra che ha fatto passi concreti, anche pubblici, per Higuainè la : ma il Pipita ancora non ha considerato i giallorossi in modo concreto per il suo futuro.

Quindi, se tutto va come delineato dai vertici della Juventus, con le uscite di Kean. Dybala e Mandzukic, sarà Higuain a far parte ancora dell'organico bianconero, contro ogni aspettativa di inizio estate.