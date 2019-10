Juventus, Higuain torna in gruppo: nel Derby ci sarà, a parte Pjanic

Gonzalo Higuain stamattina si è allenato col resto del gruppo e sarà a disposizione per Torino-Juventus. Pjanic invece ha lavorato ancora a parte.

Dopo la vittoria al foto-finish contro il e il ritrovato primo posto, arrivano ancora buone notizie per la che in vista del Derby di sabato sera recupera Gonzalo Higuain.

Il Pipita infatti ha assorbito del tutto la brutta botta alla testa rimediata nel finale di -Juventus e stamattina si è allenato regolarmente alla Continassa, insieme ai giocatori meno impegnati contro il Genoa.

Higuain quindi si candida per una maglia da titolare accanto a Cristiano Ronaldo, anche se Dybala mercoledì sera è stato ancora una volta tra i migliori in campo.

Chi invece resta ancora in dubbi per la gara contro il è Miralem Pjanic, che pure oggi ha proseguito nel lavoro differenziato dopo il problema muscolare accusato sempre a Lecce.

Se il bosniaco non dovesse recuperare probabile la conferma di Bentancur come regista con Matuidi e uno tra Khedira ed Emre Can accanto a lui. Sicura infine l'assenza di Rabiot, causa squalifica.