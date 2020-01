Juventus, Higuain ammette: "Il mio unico sogno è la Champions League"

Gonzalo Higuain si racconta al 'Telegraph': "Io e Sarri siamo testardi, a volte ci scontriamo. La Juventus può vincere anche se tutti giocano male".

Gonzalo Higuain, bomber della , ha rilasciato una lunga intervista al portale online del 'Telegraph' in cui ha parlato di tutto: dal rapporto con Sarri, ai suoi obiettivi fino a quelli di squadra.

L'argentino non ha nascosto come il legame tra lui e l'attuale tecnico bianconero sia speciale, nonostante tra i due non manchino neppure momenti di tensione.

"Non c'è dubbio che Sarri ottiene il meglio da me. Non si arrende mai. Lui è testardo e con me aiuta. Abbiamo un buon rapporto ma, dato che siamo entrambi testardi, a volte ci scontriamo. Però è un dibattito costruttivo. Non c'è niente di sbagliato nell'essere testardi: se non sei abbastanza testardo, non hai successo. Penso che Sarri e io tiriamo fuori il meglio l'uno dall'altro".

Higuain d'altronde ricorda ancora la stagione del record di goal, ottenuto proprio col di Sarri.

"Era con me nella mia migliore stagione ed è per questo che mi conosce così bene. Lui mi ha definito "un animale da goal". Il problema è che Sarri a me non lo ha mai detto. So che lo ha detto agli altri, ma non a me".

Adesso invece i due si sono ritrovati insieme alla Juventus dopo la breve esperienza al .

"Avrei potuto fare di meglio. Ma penso che ciò che ho fatto non sia male, siamo riusciti a vincere l' e raggiungere la . Ora siamo completamente in linea con le idee di Sarri e questo è positivo perché mancano solo quattro mesi alla stagione e non possiamo fallire. La è una squadra che può vincere anche se giocano tutti male. I nostri principali rivali per lo Scudetto siamo noi stessi. Se all'improvviso qualcuno inizia a vincere titoli al posto nostro è perché ci siamo rilassati".

Infine il Pipita confessa quello che resta il suo grande sogno calcistico. Un sogno che accomuna tutta la Juventus.