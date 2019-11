Juventus, Haaland nella lista per l'estate: spunta la foto allo Stadium nel 2017

Erling Haaland, rivelazione del calcio europeo e già autore di 7 goal in Champions League, nel 2017 era allo 'Stadium' per tifare Juventus.

La fa sul serio per Erling Haaland. Il giovanissimo attaccante del , d'altronde, sta conquistando tutti a suon di goal: già ben 7 in appena quattro presenze in .

L'attaccante norvegese infatti ha risvegliato l'interesse di tutti i top club europei, Juventus compresa. I bianconeri seguono con grande attenzione l'esplosione di Haaland ma strapparlo al Salisburgo sarà tutt'altro che semplice.

Il club austriaco è pronto a scatenare l'asta milionaria intorno al suo gioiello, che sembra destinato a lasciare Salisburgo per una cifra da record, considerata anche l'età ancora verdissima.

7 gol in 4 presenze di Champions (quarta gara di fila a segno). La #Juventus vuole Erling #Haaland per l'estate (da battere la concorrenza di mezza Europa). Ecco quando nel 2017 il norvegese andava allo J-Stadium per tifare con il papà e l'ex agente Pedersen. #calciomercato pic.twitter.com/mWxNtU4ioX — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 5, 2019

C'è però un indizio che fa ben sperare i tifosi bianconeri: come riporta Nicolò Schira postando una foto del 2017, Haaland due anni fa era presente sugli spalti dello 'Stadium' con tanto di cappellino della Juventus sulla testa insieme al padre e all'ex agente Pedersen.

La passiona per la Vecchia Signora, insomma, risale a tempi non sospetti ma difficilmente basterà per strapparlo alla concorrenza. Per quello bisognerà allargare parecchio i cordoni della borsa.