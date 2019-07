Juventus, Guardiola contro Agnelli: "La Superlega ucciderebbe i campionati nazionali"

Pep Guardiola ribadisce poi la sua volontà di restare al Manchester City: "Dove dovrei andare? Nessun posto è come qua".

Per intere settimane il suo nome è stato accostato alla panchina della , ma Pep Guardiola ha più volte ribadito di voler restare al . Ora l'allenatore spagnolo punta il dito contro la proposta del presidente bianconero Andrea Agnelli sulla Superlega.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intervistato ai microfoni di 'arca.net', l'allenatore dei Citizens è fermamente convinto che la nuova competizione sarebbe un male per il calcio europeo:

"Dovrebbero spiegarmi bene il regolamento, ma non sono molto d'accordo. Uccideremmo i campionati. Se il e il si trasferiscono in Europa e non giocano, ad esempio, contro l' , chi comprerà squadre di questa fascia? Il campionato spagnolo morirà. In questo, in sono molto intelligenti, i campi della quarta divisione sono pieni. L'Inghilterra non lascerà che questa essenza muoia nel calcio locale".

Secondo Guardiola il fascino della deriva anche dal fatto che non si gioca ogni settimana:

"Parte della grandezza della Champions è che non si gioca ogni settimana. Quando accadrà, il suo fascino andrà perso. Un Barcellona-Espanyol è necessario per la città. E più squadre catalane ci sono all'inizio, meglio è. Non uccidiamo i campionati, perché nessuno sarà più interessato a vedere le squadre che non hanno la possibilità di giocare la Superlega europea".

L'ex Barcellona torna poi sulle voci di mercato, sottolineando il valore della piazza in cui allena attualmente: