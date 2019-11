Juventus, goal storico di Ramsey: il n° 300 in Champions League

Primo britannico a segno con la Juventus in Champions, Aaron Ramsey ha realizzato la trecentesima rete bianconera. La prima fu di Padovano.

Che sia di Cristiano Ronaldo o di Ramsey, poco importa. Il goal che ha portato la in momentaneo vantaggio in casa della ha comunque una sua valenza storica: come rivela Opta, è il numero 300 messo a segno dai bianconeri nella moderna , dunque dal 1992/93.

La Juventus fa dunque cifra tonda, ed è la prima: nessuna italiana, prima di questa sera, aveva mai raggiunto quota 300 nella competizione per club più importante d'Europa. C'è riuscita la Vecchia Signora, grazie alla zampata di Ramsey che ha ribadito in rete una punizione di Ronaldo malamente bucata da Guilherme.

300 - La #Juventus è la prima squadra italiana a raggiungere 300 gol segnati nella moderna Champions League, e il quinto Club a raggiungere questo traguardo. Gotha.#LokomotivJuve #uefachampionsleague pic.twitter.com/obZ05kUgox — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 6, 2019

Se l'ex giocatore dell' , che peraltro diventa il primo britannico a segno in Champions League con la maglia della Juventus, ha firmato il goal numero 300, per il primo bisogna andare indietro alla stagione 1994/95: lo realizzò Michele Padovano in casa del .

La Juventus, in ogni caso, non è al primo posto in questa classifica: in vetta c'è il , a quota 554, quindi , e . In quinta posizione, appunto, ecco i bianconeri.