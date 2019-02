Juventus, giallo Douglas Costa: il rientro slitta ancora, fuori anche a Bologna

Douglas Costa sembrava prossimo al rientro in gruppo invece non sarà convocato neppure per Bologna-Juventus, è giallo su un nuovo infortunio.

Alla Juventus sono ormai diventate un giallo le condizioni di Douglas Costa, il cui rientro in gruppo sembrava questione di giorni e invece pare destinato a slittare ancora a data da destinarsi.

Secondo 'Tuttosport' in realtà Douglas Costa, che aveva lavorato parzialmente con i compagni prima della trasferta di Madrid e sembrava avere superato l'infortunio accusato durante Juventus-Parma il 2 febbraio, avrebbe accusato un nuovo problema muscolare ma stavolta al polpaccio.

Notizia questa che però, in base a quanto scrive 'Il Corriere dello Sport', sarebbe già stata smentita dalla Juventus che spera di recuperare Douglas Costa per il big match di Napoli.

A questo punto insomma non resta che aspettare la conferenza di Allegri per saperne di più sulle condizioni del brasiliano, che comunque non verrà sicuramente convocato per la trasferta di Bologna.

Fin qui d'altronde la stagione di Douglas Costa è stata a dir poco travagliata: dallo sputo a Di Francesco junior (4 turni di squalifica), all'infortunio di Valencia fino all'incidente stradale di qualche settimana fa seguito dalla fuga a Parigi per partecipare alla festa di Neymar. Scelta quest'ultima per nulla gradita dalla Juventus.

Allegri peraltro a Bologna, oltre il lungodegente Cuadrado, non avrà a disposizione neppure lo squalificato Emre Can e Khedira: probabile l'impiego dal 1' di Cancelo e Rugani in difesa, mentre Bernardeschi potrebbe giocare sia come mezzala che nel tridente se il tecnico dovesse decidere di concedere un turno di riposo a Cristiano Ronaldo.

Chi sicuramente anche a Bologna non ci sarà, come detto, è Douglas Costa. Il giallo continua.