Juventus, Nedved sul gesto di Demiral: "Nessuna violazione del nostro codice etico"

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti ha affrontato il tema Demiral.

A distanza di giorni continua a tenere banco il tema Merih Demiral. Il comportamento del 21enne difensore turco, che con il saluto militare durante le gare contro Albania e ha scatenato un'ondata di polemiche, è stato analizzato dal vicepresidente della , Pavel Nedved, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti.

"Ho parlato con Demiral. Ognuno ha la sua libertà d'espressione, da parte della società volevamo capire il pensiero del ragazzo durante le gare con la nazionale. La decisione è stata presa all'interno della nazionale turca, noi aspettiamo le valuazioni degli organi competenti. Dovremmo attenerci alle loro decisioni. Il suo gesto, anche se è stato forte, dal nostro punto di vista non integra alcuna violazione del codice etico".

Il 28 bianconero, intanto, spero in una maglia da titolare nei prossimi impegni. L'ex finora ha collezionato una sola presenza tra le fila bianconera, in campionato nel successo per 2-1 sul .