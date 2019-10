Juventus-Genoa, Luca Bizzarri indignato su Twitter: "Che vergogna"

Il comico e presentatore Luca Bizzarri, sostenitore del Genoa, si è sfogato su Twitter: nel mirino il rigore finale e il rosso a Cassata.

Minuto 94' di - : in una delle ultimissime azioni del match, Sanabria commette fallo su Cristiano Ronaldo in area di rigore, regalando ai bianconeri un penalty che lo stesso portoghese trasforma. È il goal del definitivo 2-1. Un episodio che ha provocato anche la reazione di Luca Bizzarri.

Il comico e presentatore genovese, attualmente alla conduzione di 'Quelli che il calcio' assieme allo storico partner Paolo Kessisoglu, è un noto tifoso del Genoa. E, al termine del match contro la Juventus, ha espresso la propria indignazione tramite Twitter. Con due sole parole, semplici quanto efficaci per concretizzare via social il proprio stato d'animo.

"Che vergogna".

Riferimento al calcio di rigore concesso nei secondi finali alla Juventus, ma probabilmente anche alla fiscale espulsione comminata dall'arbitro Giua a Cassata al 5' del secondo tempo. Rosso, peraltro, estratto anche nei confronti di Rabiot negli ultimi minuti della gara.

Il tweet di Bizzarri è stato immediatamente preso d'assalto da una miriade di utenti. Sia sostenitori della Juventus che anti-juventini. I primi per contestare l'indignazione del presentatore, i secondi per dargli ragione. Come sempre accade dopo episodi del genere.