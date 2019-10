Juventus-Genoa, i convocati: fuori Higuain e Pjanic

Nella Juventus si rivede Douglas Costa, così come Ramsey. Ma non ci sono Higuain e Pjanic. Contro il Genoa ci sarà turnover.

Dopo la vittoria dell' contro il nell'anticipo del turno infrasettimanale, la dovrà rispondere oggi contro il , per mantenere la testa della classifica. Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati.

Questa sera ⚪️⚫️Pronti per #JuveGenoa! 👍

Ecco i convocati bianconeri per la partita 👇🏻 pic.twitter.com/sqQrTrK7tz — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2019

Come si vede, l'allenatore della Juventus ha tenuto fuori dai convocati due pezzi fondamentali della squadra come Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain. Entrambi con qualche acciacco di troppo, che però non dovrebbe tenerli fuori per più di una partita, ovvero questa contro il Genoa.

In attacco si rivede Douglas Costa, che oggi potrebbe giocare al massimo un piccolo spezzone di partite. C'è nuovamente anche Ramsey, così come Mattia De Sciglio in difesa. Questa la lista completa:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

CENTROCAMPISTI: Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri