Juventus-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Negli ottavi di Coppa Italia la Juventus ospita il Genoa all'Allianz Stadium: tutto sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

JUVENTUS-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 13 gennaio 2021

13 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai

Rai Streaming: RaiPlay

La rincorsa della Juventus alla Coppa riparte dalla sfida contro il Genoa. I bianconeri ospitano il grifone all'Allianz Stadium nell'ottavo di finale, con l'obiettivo di muovere il primo passo verso il ritorno in finale, dopo che lo scorso anno la squadra allora allenata da Sarri aveva perso al supplementare.

L'ultimo precedente in tra Juventus e Genoa è datato dicembre 2017, in panchina per i bianconeri c'era Massimiliano Allegri, mentre i liguri erano guidati ancora da Ballardini. Marcatori Dybala e Higuain, per il 2-0 finale per i campioni d'Italia in carica.

In assoluto le due squadre si sono sfidate l'ultima volta soltanto un mese esatto prima del match di Coppa, il 13 dicembre 2020. Ancora una vittoria della Juventus per 1-3, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e alla rete di Dybala. Sturaro in goal per il Genoa.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Juventus-Genoa: dalle ultime sulle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-GENOA

Juventus-Genoa si disputerà mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 20.45. La partita si giocherà all'Allianz Stadium di , ovviamente a porte chiuse. L'ottavo di finale di Coppa Italia si gioca su gara secca: in caso di parità, si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Come tutte le altre gare di Coppa Italia, Juventus-Genoa sarà un'esclusiva Rai. La partita potrà essere seguita in chiaro sul canale Rai Due.

sarà trasmessa in diretta su RaiPlay, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l'applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.

Potrete seguire Juventus-Genoa anche in diretta su Goal, attraverso il nostro live testuale. Provvederemo a tutti gli aggiornamenti sul match, dalle notizie sulle formazioni al racconto minuto per minuto di tutte le emozioni della gara, fino al fischio finale.

Turnazioni in vista per Pirlo, anche se l'emergenza Covid-19 costringerà qualcuno agli straordinari, come Danilo in difesa. Chance per Buffon in porta, in avanti invece riposa Ronaldo: Dybala con Morata. Spazio anche per Bernardeschi. Spinge per una magla Kulusevski.

Anche Ballardini potrebbe dare respiro a qualche titolare. In avanti ipotesi Scamacca insieme a Pjaca, mentre l'altro ex Sturaro può prendere posto a centrocampo nel 3-5-2. Da valutare anche le scelte in difesa: potrebbe rientrare Goldaniga, squalificato in campionato.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Morata.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Bani, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Czyborra; Scamacca, Pjaca.