Juventus-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida il Genoa nel 10° turno infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri prova a rispondere all' di Conte, vittoriosa nell'anticipo, e sfida il di Thiago Motta all'Allianz Stadium nella 10ª giornata infrasettimanale di , con il chiaro obiettivo di riprendersi la vetta della classifica. I bianconeri hanno 23 punti, ottenuti con 7 vittorie e 2 pareggi, mentre i liguri si trovano al 16° posto assieme al a quota 8, con un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 52 precedenti in Serie A disputati in casa della Vecchia Signora, quest'ultima conduce ampiamente nelle statistiche con 40 vittorie, 10 pareggi e soltanto 2 vittorie dei rossoblù, l'ultima delle quali ben 28 anni fa. In quell'occasione la formazione ligure, guidata in panchina da Osvaldo Bagnoli, si impose di misura per 1-0 sulla squadra di Maifredi grazie a una rete di Thomas Skuhravy.

I liguri sono al momento la squadra più perforata del campionato, con 21 reti al passivo, e nei 5 top campionati europei sono la squadra che ha mandato in goal il maggior numero di giocatori entrati dalla panchina a gara in corso (ben 4). Di contro i bianconeri sono a tutt'oggi imbattuti nel torneo, come soltanto il e il nei 5 più importanti tornei del Vecchio Continente.

I bianconeri dovranno comunque prestare particolare attenzione al macedone del Genoa Goran Pandev, che ha nella Juventus la squadra contro cui ha partecipato alla realizzazione di più reti, 9 (6 goal e 3 assist). Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Vecchia Signora con 4 reti, stesso numero di centri di Christian Kouamé, il giocatore più prolifico del Genoa. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Genoa

Juventus-Genoa Data: 30 ottobre 2019

30 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-GENOA

Juventus-Genoa si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 105° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Juventus-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, con il supporto del commento tecnico di Luca Marchigiani.

Al termine della sfida sarà possibile seguire gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Juventus-Genoa anche in diretta , sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, grazie a Sky Go. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'apposita applicazione.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Sarri, visto l'infortunio occorso a Pjanic, dovrebbe affidare la regia a Bentancur, con Khedira e Matuidi che agiranno da mezzali. In attacco, vista la ferita lacero-contusa rimediata a Lecce da Higuain, potrebbe essere Dybala ad affiancare Cristiano Ronaldo, al rientro dopo il turno di riposo, mentre sulla trequarti la scelta ricadrà con ogni probabilità su Bernardeschi. Staffetta fra i pali, con Buffon che farà rifiatare Szczesny. In difesa a destra Cuadrado dovrebbe riprendere il suo posto a spese di Danilo, con Alex Sandro. Al centro il tecnico bianconero concederà un po' di riposo a uno fra Bonucci e De Ligt, dando spazio a Rugani, favorito su Demiral.

Il nuovo tecnico del Genoa Thiago Motta è orientato a livello tattico sul 4-2-3-1 dopo il successo all'esordio sul . Tutto invariato in difesa, con Ghiglione e Ankersen terzini e la coppia centrale composta da Romero e Zapata davanti al portiere Radu. In mediana Cassata potrebbe affiancare il danese Schöne. In attacco Pinamonti sarà il riferimento offensivo, alle sue spalle sulla trequarti prende quota il trio composto da Pandev, Agudelo e Kouamé. Oltre a Criscito e Favilli, saranno ai box per infortunio anche Pajac e Lerager.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Ankersen; Schöne, Cassata; Pandev, Agudelo, Kouamé; Pinamonti.