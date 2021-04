Juventus-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

30esima giornata di Serie A, la Juventus ospita il Genoa: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Genoa

Juventus-Genoa Data: 11 aprile 2021

11 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite)

Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Eliminata dall'Europa e in attesa di giocare la finale di Coppa Italia, a grande distanza dalla vetta occupata dall'Inter, la Juventus cercherà di ottenere la miglior posizione in campionato per poter confermarsi ancora una volta in Champions League. Per il 30esimo turno di fronte il Genoa.

La squadra di Ballardini ha ben dieci punti di distanza dal Cagliari terzultimo in classifica, decisa ad ottenere l'aritmetica conferma in Serie A il prima possibile: considerando i risultati altalenanti di Madama in stagione, il Genoa proverà l'impresa.

Nell'ultima gara giocata allo Stadium, valida per la Coppa Italia, la Juventus ha avuto la meglio sul Genoa per 3-2 solamente dopo i supplementari. L'ultimo match di Serie A in quel del Ferraris ha invece visto il successo dei piemontesi per 3-1 con la doppietta di Cristiano Ronaldo e le reti di Sturaro e Dybala.

Proprio Cristiano Ronaldo avrà ancora una volta gli occhi addosso in virtù della lotta per il titolo di capocannoniere: 25 reti fin qui in campionato, mentre il massimo marcatore dei liguri è Destro, arrivato a quota dieci in classifica nell'ultimo match.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-GENOA

La sfida tra Juventus e Genoa si disputerà domenica 11 aprile 2021 alle ore 15, senza pubblico in virtù delle restrizioni anti-coronavirus: appuntamento all'Allianz Stadium di Torino per la trentesima giornata.

La sfida Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A e su Sky Sport, numero 252 del satellite.

Chi lo preferisse, grazie a Sky Go, potrà seguire Juventus contro Genoa anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa si potrà vedere la partita in streaming su NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Con Goal potrete seguire il confronto Juventus-Genoa anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pirlo dovrebbe riproporre Szczesny tra i pali, mentre la retroguardia sarà composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo. Conferma per Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco. Quartetto di centrocampo in cui troveranno spazio McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa.

Nel Genoa pronto Scamacca con Destro. Nel 3-5-2 di Ballardini larghi Biraschi e Zappacosta, interni Badelj, Behrami e Zajc. In porta Perin, difeso da Masiello, Radovanovic e Criscito. Strootman è squalificato, ancora indisponibile Pellegrini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.